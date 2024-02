Il 22 febbraio l'inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Parma con lo psichiatra Andreoli

Sarà Vittorino Andreoli, psichiatra e componente della New York Academy of Sciences, a tenere la prolusione per l’inaugurazione dell’anno accademico 2023-24 dell’Università di Parma, in programma per giovedì 22 febbraio alle 11 nell’Aula magna della Sede centrale.

Dall’Io al Noi e dalla “lotta per l’esistenza” alla Cooperazione come fondamento di civiltà il titolo della prolusione del prof Andreoli.

Oltre alla relazione del Rettore Paolo Martelli, sono previsti come di consueto anche gli interventi del Presidente del Consiglio degli Studenti Marcello Zito e della Presidente del Consiglio del Personale tecnico-amministrativo Carla Sfamurri. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web di Ateneo.