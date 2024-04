Il 25 aprile tra cortei e il concerto in piazza di Dargen D'Amico

Come ogni anno si rinnova l'appuntamento con i vari appuntamenti previsti in città nel giorno della Liberazione. Nella giornata del 25 aprile è infatti fitto il programma delle iniziative promosse in città. Tra queste, spiccano senza dubbio un paio di eventi: da piazzale Santa Croce alle 9,30, dopo la consegna delle bandiere, è partito il corteo che percorre le vie del centro fino a Piazza Garibaldi.

Ma nel programma del 25 aprile ci sarà spazio anche per il concerto di Dargen D’Amico in Piazza Garibaldi a partire dalle 21 (ad ingresso libero). Un appuntamento molto atteso anche per il tipo di brani che D'Amico proporrà agli spettatori che si raduneranno per ascoltare la sua musica.