Il 25 febbraio nuovo stop del trasporto pubblico locale

Il prossimo venerdì 25 febbraio i lavoratori del trasporto pubblico locale sono chiamati a partecipare allo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti e FAISA CISAL a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto nazionale.

"Nonostante altre azioni di sciopero, l'ultima risale al 14 gennaio 2022, le controparti datoriali ASSTRA, ANAV e AGENS continuano a negare a lavoratrici e lavoratori del settore il diritto ad avere il rinnovo del contratto nazionale fermo da dicembre 2017.

Nonostante le risorse economiche stanziate dal Governo - si legge nel comunicato diffuso dalla Cgil di Parma - a salvaguardia del settore per affrontare le difficoltà ulteriori della pandemia e quindi garantire la sostenibilità delle aziende e del servizio, le aziende nulla vogliono riconoscere ai lavoratori. Il contratto nazionale del settore riguarda sia le aziende del trasporto pubblico locale, sia le piccole aziende, ove il contratto nazionale è l’unico strumento per garantire il progredire delle condizioni sia economiche che normative.

Si rende sempre più necessario un intervento delle istituzioni per vincolare parte dei fondi destinati al settore per garantire il miglioramento delle condizioni dei lavoratori di una categoria che svolge un servizio pubblico essenziale, assicurando il diritto della mobilità a tutti i cittadini. Non solo, i lavoratori del settore sono sempre più esposti a condizioni di difficoltà ambientali crescenti, come testimoniano gli atti di vandalismo e le vere e proprie aggressioni di cui sono sempre più spesso vittime. Per quasto è stato avviato un Tavolo con il Ministero dei Trasporti a cui si richiedono risposte urgenti per garantire l’incolumità delle maestranze. Lo sciopero di 24 ore dell’intera prestazione lavorativa, a Parma si articolerà su tutta la giornata, garentendo solo le fasce previste per i servizi minimi, per il servizio urbano dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.10 alle 14.40 e per il servizio extra urbano dalle 5.30 alle 8.45 e dalle 12.10 alle 14.55".