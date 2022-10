Il 26-27 ottobre: torna il Job Day dell’Università di Parma

Tradizionale appuntamento per l’incontro di studentesse, studenti e laureate/i con il mondo del lavoro. Presenti 118 realtà tra aziende ed enti istituzionali. Il 26 in presenza al Campus con desk e presentazioni, il 27 on line con colloqui individuali