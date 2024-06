Il 30 giugno mattinata con Giordano Bruno Guerri alla Magnani Rocca

L’ultimo appuntamento della stagione con le PEDALATE CON QUISQUILIE LETTERARIE , la rassegna itinerante del Festival della Parola in collaborazione con FIAB Parma Bicinsieme , è in programma per domenica 30 giugno. Destinazione: la splendida cornice del Parco della Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo (Parma), dove alle ore 11.30 sarà possibile assistere all’incontro con Giordano Bruno Guerri , autore della “Storia del mondo. Dal big bang a oggi” (2023, La nave di Teseo).

Un libro, quello del noto storico Guerri, che è un’opera omnia. Attraverso un racconto appassionante, l’autore ripercorre gli eventi più importanti dalla comparsa dell’essere umano fino ai giorni nostri (quattordici miliardi di anni di storia). Senza troppi giri di parole, Guerri affronta le questioni più significative e attuali, individuando gli snodi decisivi e tracciando un percorso che ci permette di comprendere meglio la complessità del presente.

A dialogare con Giordano Bruno Guerri (storico, saggista, giornalista, direttore generale della Fondazione Vittoriale degli italiani, la casa di Gabriele D’annunzio a Gardone Riviera), un amico del Festival della Parola, Francesco Specchia , caporedattore del quotidiano Libero.