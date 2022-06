Il Bertolucci vince la prima edizione del Festival dei Licei Musicali

Si è chiusa la prima edizione del Festival dei Licei musicali e coreutici italiani, il Radio Mia Contest, nato dalla collaborazione tra il Salone dello Studente – Campus Next Generation Platform e l’Istituto di istruzione superiore Bragaglia di Frosinone. La cerimonia conclusiva, svoltasi nell’Auditorium del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, ha visto l’alternarsi sul palco di numerosi ensemble di studenti che hanno fatto vibrare le note di vari ambiti musicali, dal jazz al pop, dal classico al moderno.

Al contest hanno partecipato 27 scuole provenienti da varie regioni italiane, che hanno portato in gara circa un centinaio di brani, videoclip, esecuzioni e produzioni originali.

La giuria, guidata dal maestro Beppe Vessicchio e composta, da grandi esperti di musica, quali, tra gli altri, il direttore d’orchestra Marco Attura, il direttore di Radio Classica Luca Zaramella, e Anna Mortara, direttrice di Ricordi Music School, ha decretato come vincitore assoluto il Liceo Attilio Bertolucci di Parma con il brano “Cell Block Tango”, che verrà trasmesso su Radio Classica, partner dell’evento.

Gli altri premi assegnati sono stati:

• Premio Repertorio Classico: “Alma de Cuba”, Liceo Giorgione - Castelfranco Veneto

• Premio Opere Originali: “Scorre e tutto scorre”, IIS Napoleone Colajanni - Enna

• Premio Repertorio Moderno: “L’estasi dell’oro”, IIS Bragaglia – Frosinone

• Premio Produzione Musicale Ricordi Music School: “Sambarimba” - Liceo Carducci – Pisa; “Riturnella” - Istituto Santa Rosa – Viterbo; “Speranza” –Liceo Teresa Ciceri – Como. I tre gruppi vincitori avranno l’opportunità, offerta da Ricordi Music School, di produrre in studio i propri brani, con la pubblicazione su etichetta discografica e la distribuzione sulle più note piattaforme di ascolto, e di esibirsi nel corso di un grande evento musicale che si terrà a Milano.

• Premio Video Telesia: “Oh Yeah”, Liceo Giuseppe Maria Galanti – Campobasso; “Heal the world”, Liceo Attilio Bertolucci – Parma; “Il jazz che è in noi”, Liceo Alfano 1- Salerno; “Confines”, Liceo musicale Regina Margherita – Palermo; “Scorre e tutto scorre”, IIS Napoleone Colajanni – Enna. I 5 gruppi vincitori di questa sezione vedranno il proprio videoclip in onda per tre settimane, su tutto il territorio nazionale, nel programma Metro Music e sui social di Telesia GoTv.

Tutti i licei partecipanti a questa prima edizione saranno ospiti di una puntata speciale del programma Campus Giovani in onda su Class Cnbc.

“Una bella festa che ha coinvolto tanti giovani talenti dei nostri licei musicali le cui belle pratiche vogliamo portare all’attenzione nazionale grazie a iniziative come questa”, ha detto Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus Editori. “Tutto è partito da Radio Mia, la web radio del nostro istituto nata come forma di didattica innovativa”, ha raccontato Felice Fulco, professore dell’Istituto Bragaglia e ideatore del progetto. “Il festival è una bella occasione per i ragazzi, perché tornino a esprimersi e a esibirsi con passione e libertà e sono convinto che questo progetto possa crescere nel tempo e diventare un appuntamento atteso da tutte le scuole”.