Il bilancio 2023 di Confconsumatori Parma: picco di richieste per energia e bonus 110%

Sono oltre 2.000 le persone che, nell'arco 2023, si sono rivolte nella sede di Confconsumatori Parma per ricevere una consulenza da parte dei legali e degli esperti dell'associazione. Più di 700, invece, le persone che hanno contattato lo sportello di via Mazzini 43 per inviare un reclamo, attivare una conciliazione e cercare di risolvere una problematica del quotidiano. Entrambi i dati hanno registrato un aumento rispetto al 2022, con alcuni argomenti che hanno raccolto l'interesse di moltissimi cittadini: il primato va all'energia, tema caldo a causa dei frequenti rincari in bolletta e - soprattutto - della fine del mercato tutelato.

ENERGIA AL CENTRO - Le richieste di aiuto in materia di energia si confermano anche nel 2023 le più frequenti (con 1418 consulenze, 734 in più rispetto all'anno precedente): il picco si è registrato alla fine del 2023 e il trend prosegue nei primi mesi del 2024 con la grande richiesta di assistenza per comprendere e confrontare le offerte sul mercato libero e per tutelarsi dalle modifiche contrattuali svantaggiose.

NUOVI TEMI DI ASSISTENZA - Tra le novità, ci sono invece le numerosissime richieste per problematiche riguardanti il Superbonus 110% e, in generale, gli altri bonus edilizi. Frequenti e in crescita rispetto agli anni precedenti sono state anche le pratiche aperte per disservizi nel settore della ristrutturazione edilizia.

Compaiono, infine, tra i temi che più preoccupano i consumatori anche le truffe telematiche (sono sempre più comuni i casi di phishing ed sms spoofing - l'sms ingannevole che simula quello inviato dalla banca) e le questioni bancarie e assicurative (ricordiamo ad esempio le incertezze generate nei risparmiatori dalla vicenda che ha colpito all'inizio del 2023 la compagnia assicurativa Eurovita).

TUTTI I DATI - Ecco di seguito i numeri dell'assistenza prestata dallo sportello di Confconsumatori

Parma nel 2023, a confronto con i risultati ottenuti nel 2022.

Richiesta informazioni/prima assistenza: 1672 (+15%)

Consulenze con esperti: 2142 (+7%)

Reclami inviati: 621 (+98%)

Conciliazioni: 84 (+22%).