Il bilancio della Provincia: nel 2024 34 milioni su strade e scuole

Ammontano a circa 34 milioni gli investimenti previsti nel 2024 dalla Provincia di Parma, destinati alla realizzazione di nuove opere di manutenzione straordinaria di ponti e strade provinciali (per 13,9 milioni) e per la ristrutturazione e ampliamento di edifici scolastici, per 20 milioni. Di questi ultimi quasi 13 milioni sono nuovi finanziamenti del Pnrr che si aggiungono ai 33,4 milioni di opere già finanziate con le risorse del piano che sono in corso di realizzazione. È tutto nero su bianco nel bilancio di previsione 2024-2026 dell\'amministrazione provinciale, approvato oggi dal Consiglio provinciale e su cui si esprimerà in ultima battuta l'assemblea dei sindaci. Nel complesso la manovra tocca quota 88,2 milioni per l'anno prossimo e così in linea per gli anni successivi. Per quanto riguarda la parte corrente del prossimo anno le entrate complessive sono previste in 55,2 milioni che finanziano le spese correnti, tranne un piccolo avanzo di 18.000 euro destinato investimenti. La principale voce di spesa corrente sono i trasferimenti ad altri enti per 26,29 milioni (la parte del leone la fa lo Stato con oltre 23 milioni), le spese per il personale (8,1 milioni) e le spese per appalti di servizio e fornitura: 13,6 milioni di cui fanno parte anche i costi delle utenze degli immobili gestiti dall'ente