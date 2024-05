Il cibo secondo Barilla, qualità sostenibilità e legame con i territori

Innovazione, sostenibilità e benessere per Barilla a Cibus 2024. L’azienda di Parma conferma la propria presenza alla manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare del Made in Italy, portando in fiera tutta la sua esperienza nel realizzare prodotti che sintetizzano la sua visione d’impresa e il percorso per costruire, attraverso la gioia del cibo, un presente e un futuro migliore. Oltre ai prodotti, un nuovo libro di Rizzoli interamente dedicato alla storia dell’azienda racconta un know-how forte di 147 anni di storia con uno sguardo al futuro e all’innovazione. Il tutto in uno stand (Padiglione 6, Stand E016) progettato con un design sostenibile e materiali a basso impatto ambientale: una storia di innovazione e sostenibilità. BonTreccia, Fisarmoniche, Intrecci, Fette ai Cereali, la nuova linea Armonia per Mulino Bianco e le Gocciole Finger per Pavesi: queste le novità che Barilla presenta a Cibus e che una giuria di esperti ha selezionato per essere esposte anche nell’Innovation Corner di Cibus, dedicato alle tendenze del Food & Drink del futuro.

Mulino Bianco, che da quasi 50 anni accompagna la prima colazione degli italiani, porta sul mercato la nuova linea Armonia Mulino Bianco: una serie di biscotti e merende bilanciati in gusto e benessere, inclusi biscotti senza zuccheri aggiunti e varianti senza latte e uova, oltre a nuove merende come i cornetti senza latticini e i Plumcake senza zuccheri aggiunti. Presentati anche tre nuovi prodotti: la merendina BonTreccia Mulino Bianco, sfornata con -70% di grassi saturi rispetto alla media delle merende più vendute, perfetta per una colazione leggera; le Fisarmoniche Mulino Bianco, che con la loro forma unica e -35% di zuccheri rispetto alla media delle merende più vendute sono ideali da inzuppare e gustare anche in piccoli pezzi; i biscotti Intrecci Mulino Bianco, una frolla con farina integrale e grano saraceno che si incontra con una al cacao cosparsa di gocce di cioccolato. Barilla porta a Cibus anche il primo snack Gocciole, Gocciole Finger, fatte di pastafrolla con tante gocce di cioccolato e una base di cioccolato in una forma tutta nuova. Novità anche per un classico come le fette biscottate con la nuova ricetta delle Fette ai Cereali Mulino Bianco, caratterizzata da cereali che scrocchiano e una maggiore friabilità per una migliore esperienza di gusto, realizzata con il 100% della farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, ottenuta applicando il disciplinare della Carta del Mulino.

Non solo Bakery. A Cibus, Barilla ricorda di essere leader mondiale del pesto grazie al Pesto Barilla con basilico da agricoltura sostenibile. Un prodotto che vede due protagonisti: il basilico fresco appena raccolto e l’inconfondibile gusto del Parmigiano Reggiano Dop. Due ingredienti universalmente riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo, che anche quest’anno saranno presenti allo stand Barilla con una dimostrazione da parte dello Chef Marcello Zaccaria. Fornito di Pesto Barilla con Basilico da agricoltura sostenibile e di due forme di Parmigiano Reggiano Dop stagionate a 12 e 14 mesi, lo Chef darà la possibilità ai presenti di degustare il connubio dei due ingredienti simbolo dell’italianità. Un prodotto che si rifà alla migliore tradizione gastronomica del territorio e rappresenta allo stesso tempo un esempio virtuoso di agricoltura sostenibile, in linea con la mission di Barilla della gioia del cibo per una vita migliore.