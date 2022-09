Il Comandante Vito Casano, dell’Aeronautica Militare, in Municipio

Visita in Municipio del Comandante della Rete P.O.L., Tenente Colonnello, Vito Casano, dell’Aeronautica Militare. È stato ricevuto dal Sindaco, Michele Guerra. Al centro dell'incontro il ruolo e le funzioni dell'Aeronautica militare a Parma e le possibili forme di collaborazione e sinergia da mettere in campo tra Comune e Comando. Tra gli argomenti affrontati, anche le celebrazioni del centenario dell’Aeronautica Militare che cade nel 2023 e per il quale sono state già state programmate alcune iniziative che si svolgeranno in città.