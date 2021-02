Il Complesso Monumentale della Pilotta riapre dal 2 febbraio

Il Complesso Monumentale della Pilotta dopo il periodo di chiusura dovuto all'emergenza Covid-19 tornerà ad accogliere i visitatori da martedì 2 febbraio con i seguenti orari: dalle ore 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00. In ottemperanza alle disposizioni del D.P.C.M. del 14 gennaio, il museo sarà aperto fino al venerdì, osservando la chiusura il sabato e la domenica. Dal giorno 8 febbraio, il servizio di apertura al pubblico sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00. Il Complesso riaprirà in totale sicurezza, garantendo modalità di fruizione contingentata nonché il rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Verranno pertanto seguite le consuete disposizioni del protocollo di sicurezza:

· l'itinerario sarà obbligato e unidirezionale per favorire la fluidità del percorso di visita;

· i visitatori accederanno alla biglietteria percorrendo la scala posta sul lato sinistro dello scalone, rispettando le regole di distanziamento sociale indicate da segnali a terra;

· i visitatori accederanno al Complesso previo controllo della temperatura effettuato con rilevazione automatica mediante termo scanner che contemporaneamente verificherà la presenza della mascherina; l’accesso sarà consentito esclusivamente se la temperatura corporea sarà inferiore ai 37,5°; per tale servizio è presente a supporto una unità di vigilanza esterna;

· sarà favorito l’uso della modalità contactless per il pagamento dei biglietti;

· l'ingresso sarà dotato di un totem contenente le informazioni generali;

· all'ingresso e lungo il percorso sarà messo a disposizione dei visitatori il gel igienizzante;

· una specifica segnaletica e una mappa che sarà fornita ai visitatori contestualmente al biglietto faciliteranno il percorso di visita all'interno del museo;

· una segnaletica di distanziamento posta all’esterno del Complesso permetterà la regolazione del flusso dei visitatori;

· il numero massimo di visitatori compresenti nel Complesso Monumentale rimane di 75 persone;

· il flusso iniziale contemporaneo di visitatori è fissato per un massimo di 25 persone, successivamente contingentati, consentendo l'accesso ogni 5 minuti ad ogni unità omogenea di visita (coppie, famiglie, gruppi). Poi entreranno tante unità quante quelle che via via usciranno dall’Istituto, mantenendo sempre costante la quantità di pubblico massimo compresente;

· i gruppi in visita possono essere costituiti da un minimo di n. 10 persone ad un massimo di n. 15 accompagnati da guida turistica; si avverte la necessità di mantenere durante il percorso di visita il numero di n. 15 componenti esclusivamente nella Galleria Petitot e nel Teatro Farnese. Negli altri ambienti e spazi di visita si deve mantenere il numero di n. 10 persone procedendo alla dispersione del gruppo;

· il tavolo interattivo può essere utilizzato da un numero massimo di n. 4 visitatori a turno;

· sarà garantito il servizio di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti e delle superfici.

Il Museo Bodoniano riaprirà martedì 2 febbraio con i seguenti orari: dalle ore 9.00 alle 13.00, con ultimo ingresso alle ore 12.00.

In ottemperanza alle disposizioni del D.P.C.M. del 14 gennaio, il museo sarà aperto fino al venerdì, osservando la chiusura il sabato e la domenica.

Dal giorno 8 febbraio, il servizio di apertura al pubblico sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, con ultimo ingresso alle ore 12.00.

L'accesso avviene solo su prenotazione scrivendo a museobodoni@beniculturali.it ed attendendo un messaggio di conferma. La richiesta deve pervenire almeno 24 ore prima il giorno desiderato di visita:

· necessità di seguire i percorsi indicati in entrata e uscita, attenendosi alla segnaletica presente;

· gruppi max di 15 persone, più eventuale guida accreditata;

· durata della visita max 45 minuti;

· possibilità visita guidata su prenotazione;

· temporanea esclusione dell'utilizzo degli schermi touch screen.

Tel. 0521 220445| mail: museobodoni@beniculturali.it