Il Comune di Parma alla Marcia Straordinaria della Pace PerugiAssisi per dire no alla guerra e invocare la pace. Ad essa hanno partecipato, per il Comune, il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale, Sandro Maria Campanini, ed i consiglieri Cristina Di Patria, Daria Jacopozzi. e Giuseppe Massari - sotto l’egida della Presidenza del Consiglio. Con loro anche il Gonfalone della città con due agenti della Polizia Locale. Un modo per esprimere l'adesione di Parma ai valori fondamentali della Pace, secondo quanto sancito dallo Statuto comunale, dalla Costituzione Repubblicana e dalle Dichiarazioni dell’ONU.

La Marcia ha dato voce all’appello che da più parti si eleva e che anche il Papa ha ripetutamente ribadito, finora purtroppo inascoltato, per un cessate il fuoco e l’apertura di un dialogo serio, che veda il contributo diplomatico anche dell’Onu e dell’UE, con la cessazione di ogni azione militare da parte dell’esercito russo che ha invaso l'Ucraina. Il senso della marcia, a cui hanno preso parte anche molti giovani parmigiani e rappresentanti di diversi istituti scolastici della città, è quello di promuovere anche un mondo in cui i conflitti e l’uso delle armi d’offesa siano sempre meno presenti.