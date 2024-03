Il Comune di Parma è su WhatsApp

Da oggi, lunedì 4 marzo, il Comune di Parma è anche su WhatsApp. Un modo per essere più vicino ai cittadini, aggiornare la comunità e informare il territorio. Il nuovo canale si aggiunge alla presenza del Comune su altri social media come Facebook, Instagram e YouTube.

Per iscriversi al Canale WhatsApp del Comune di Parma basta fare riferimento al seguente link: https://whatsapp.com/channel/ 0029VaR51LxCRs1iHajtgc3a . Il nuovo canale, che si troverà nella sezione "Aggiornamenti", prevede la pubblicazione di un massimo di due notizie al giorno, permettendo ai cittadini di Parma di essere informati tempestivamente sulle attività del Comune, sulle notizie di pubblica utilità, sulle iniziative messe in campo in ambito culturale ma non solo. La comunicazione di servizi importanti come quelli sociali e scolastici, i lavori pubblici, lo sport, l'associazionismo, la mobilità e tanti altri troverà ampio spazio anche in questo canale di comunicazione.