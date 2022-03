Il Comune di Parma sostiene una raccolta fondi per l'Ucraina

In relazione all’accoglienza dei profughi ucraini, il Comune di Parma sta coordinando le azioni del territorio facendo sintesi della preziosa collaborazione delle tante associazioni e realtà del territorio che, a vario titolo, si stanno rendendo disponibili per l’accoglienza e per gli aiuti.

In particolare:

- È attivo il punto informativo e raccolta dati di INFORMASTRANIERI per le indicazioni precise relative a procedure di registrazione in Questura, procedure sanitarie da attivare e indicazioni per gli inserimenti scolastici. Si raccolgono infine disponibilità dei cittadini ad accogliere e disponibilità di volontari;

- E’ partita una raccolta fondi per l’accoglienza e il sostegno delle persone che si trovano nel territorio comunale e provinciale. Tutte le informazioni sul sito di MUNUS Fondazione di Comunità di Parma Onlus (e nella locandina allegata). Le donazioni sono deducibili/detraibili ai fini dell’imposta sui redditi;

- È operativa, presso Informastranieri, una Equipe professionale dedicata all’accoglienza con operatori del Settore Sociale e volontari per approfondire la condizione delle persone che necessitano di supporto e aiuto e per effettuare l’approfondimento delle disponibilità che vengono offerte dai singoli cittadini;

- E’ attivo presso lo Sportelloscuola del settore educativo un servizio informativo di supporto per l’inserimento scolastico e sociale dei bambini/ragazzi ucraini appena arrivati.

Lo Sportelloscuola del Comune di Parma si trova in via Milano n. 14/b ed è attivo:

per i genitori - il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 - il venerdì dalle 10.00 alle 12.00 su appuntamento;

per i docenti - il martedì e il giovedì dalle 16,00 alle 18,00 su appuntamento. Contatti: tel. 0521 031975 - mail: sportelloscuola@comune.parma. it

Per le segnalazioni relative agli arrivi o a disponibilità (in particolare di alloggi) il Comune di Parma ha messo a disposizione l’Ufficio Informastranieri - Via Cecchi 3 43121 Parma, 351 0986321 negli orari di sportello informastranieri@comune.parma. it

Aperture: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8.30 – 12/14 – 17.30; martedì 8.30 – 12; sabato 8.30 – 13

Il Comune ricerca Volontari Professionali – Assistenti Sociali, Educatori Assistenti sociali, Psicologi - da affiancare all’equipe professionale dedicata all’accoglienza. La candidatura può essere presentata all’Ufficio Informastranieri.

Per la raccolta di beni di necessità si segnalano le seguenti associazioni:

- CAV Centro di Aiuto alla vita: raccolta di pannolini per bambini;

- CRI Croce Rossa Italiana: farmaci;

- Di mano in mano: abiti;

- Emporio: alimenti;

- Caritas: alimenti.

Si sottolinea che non è ancora il momento di inviare o consegnare beni di necessità. Solo a fronte degli arrivi dei profughi ucraini in numeri più consistenti di quelli già giunti sul nostro territorio, verrà richiesto ciò che necessita e verrà comunicato il luogo per la consegna.