Il Comune di Parma spinge sui pedali: con cargo e incentivi convenzione con Infomobility per l’acquisto di bici elettriche

Il Comune di Parma, assessorato alla Mobilità, spinge sui pedali. Ma senza fatica. Avviata la convenzione con Infomobility per l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita e cargo bike a pedalata assistita.

L’iniziativa impiegherà risorse fino a 222.000 euro: per il 50% del Bilancio del Comune di Parma e per il restante 50% da Infomobility Spa nell’ambito delle politiche a favore della mobilità sostenibile e ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici, per persone e merci, utilizzare nuove tecnologie per il trasporto urbano per un miglioramento del traffico e della qualità dell’aria, incentivare l’utilizzo della bicicletta a pedalata assistita come mezzo individuale alternativo allo spostamento.

Chi può fare domanda? Tutti i cittadini residenti nel Comune di Parma che acquistano una bici a pedalata assistita o una cargo bike a pedalata assistita dopo la data di inizio dell’avvio dell’iniziativa (indicativamente entro il mese di aprile). Non saranno ammesse all’incentivo gli acquisti effettuati prima della data di inizio erogazione incentivi.

Gli interessati potranno richiedere l’incentivo a partire dalla data di avvio dell’iniziativa (indicativamente entro il mese di aprile) fino ad esaurimento del fondo disponibile e non oltre il 16 gennaio 2024 per bici e cargo bike acquistate.

Gli incentivi: 300 euro per chi acquista una bici a pedalata assistita; 500 euro per chi acquista una cargo bike a pedalata assistita. L’incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di Iva. L’incentivo erogato non può: superare il 50% della spesa sostenuta per il solo acquisto della bicicletta o cargo bike a pedalata assistita; essere cumulato con ulteriori agevolazioni statali o con incentivi erogati da altri enti o amministrazioni sul medesimo oggetto. Ogni singolo veicolo può accedere una sola volta agli incentivi e ogni destinatario può richiedere un solo incentivo, indipendentemente dal numero di domande presentate.