Il Comune vende 17 vecchi mezzi della polizia locale per 27 mila euro

Due autocarri Fiat Ducato, un Fiat Scudo, un Iveco, auto e moto della polizia locale, tra cui anche una Citroen C1, che è stata per anni un'auto 'civetta' della polizia locale. Il Comune di Parma ha deciso l'alienazione di alcuni mezzi, con la carrozzeria danneggiata, difetti di vario tipo o non funzionanti. Ci sono per esempio due Moto Guzzi Norge, funzionanti con qualche difetto ai freni che vengono vendute a 1.500 euro l'una

Il Comune di Parma ha venduto 17 veicoli - tra auto, moto e autocarri - che appartenevano all'Ente e in diversi casi erano parte della flotta dei vecchi mezzi della polizia locale. Nel novembre del 2023 la giunta comunale aveva dato parere positivo alla dismissione e alla vendita di 27 mezzi, tutti appartenenti all'Autoparco comunale. Con la determina dirigenziale del settore patrimonio datata 9 aprile è stata accertata l'entrata di poco più di 27 mila euro per la vendita di 17 mezzi. Per gli altri 10 mezzi, danneggiati e inutilizzabili, è stata disposta la demolizione gratuita da parte di un'azienda di Sorbolo Mezzani.