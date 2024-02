Il Comune dismette i vecchi mezzi della polizia locale: in vendita 27 veicoli danneggiati o non funzionanti

Due autocarri Fiat Ducato, un Fiat Scudo, un Iveco, auto e moto della polizia locale, tra cui anche una Citroen C1, che è stata per anni un'auto 'civetta' della polizia locale. Il Comune di Parma ha deciso l'alienazione di alcuni mezzi, con la carrozzeria danneggiata, difetti di vario tipo o non funzionanti. Ci sono per esempio due Moto Guzzi Norge, funzionanti con qualche difetto ai freni che vengono vendute a 1.500 euro l'una. Con la deliberazione di Giunta Comunale del 15 novembre 2023 era stato esplicitato parere positivo in merito alla proposta di dismissione e vendita dei mezzi appartenenti all’Autoparco Comunale:

Con la deliberazione del 20 febbraio, il Comune ha stabilito che l'alienazione avverrà con procedura di asta pubblica, da aggiudicarsi con il criterio del massimo rialzo sulla valutazione economica per ogni singolo veicolo/lotto.