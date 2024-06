Il Consiglio comunale omaggia Giacomo Matteotti

Il Consiglio Comunale dedica un tributo a Giacomo Matteotti a 100 anni dall’assassinio, lunedì 10 giugno 2024, in avvio della seduta, alle 15. Sarà un ricordo corale con la lettura, da parte del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri Comunali dei diversi schieramenti politici presenti in Consiglio Comunale, dell’ultimo discorso che l’onorevole Matteotti tenne in parlamento il 3 maggio 1924.

Introdurrà il presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi. Il primo a prendere la parola sarà il sindaco Michele Guerra che darà lettura dell’incipit del discorso. La lettura proseguirà poi con la voce di un consigliere del Partito Democratico, del gruppo Vignali Sindaco, di Effetto Parma, di Lega Salvini Premier, di Prospettiva, di Europaverde, dell’assessore Gianluca Borghi, di Sinistra Coraggiosa, Azione, Dario Costi Ora un Progetto di Comunità, Civiltà Parmigiana, infine con la conclusione del vicesindaco Lorenzo Lavagetto.

“Il Consiglio Comunale di Parma e la Giunta Comunale di Parma – spiega il presidente Michele Alinovi – dedicano un tributo alla memoria di Giacomo Matteotti nella prossima seduta del Consiglio Comunale leggendo, a più voci, l’ultimo discorso che l’onorevole Matteotti tenne in parlamento il 3 maggio del 1924. Con questa iniziativa rimarchiamo i valori di libertà, democrazia e antifascismo che la sua tragica morte ha incarnato, valori che noi abbiamo il dovere di praticare e custodire”.