Il Coro del Regio a Pizzarotti: "Vergonga" IL VIDEO

Il Coro del Regio difende il suo palcoscenico. Presa di posizione del CdA della Cooperativa Artisti del Coro di Parma dopo le anticipazioni sui prossimi cartelloni che vedono i musicisti esautorati dai colleghi del Teatro di Bologna. "Voci che vengono avanti come una valanga e che rischiano di travolgere una storia e una tradizione, la loro, legata a doppio filo con quella del Teatro Regio - dicono gli Artisti del Coro di Parma, riuniti al Regio in occasione della presentazione del Festival Verdi -. Scelte che ledono la dignità e la qualità del lavoro, fin qui svolto e ci vedono totalmente in disaccordo. Per la prima volta la serata inaugurale del Festival Verdi quest'anno non ci vedrà sul palcoscenico. Ad eseguire 'La Forza del destino' è stato chiamato il Coro del Teatro Comunale di Bologna e questo è solo il primo vulnus nei nostri confronti". Un'eventuale partecipazione in aggiunta ai colleghi bolognesi, sarebbe per il Coro di Parma 'offensivo'. "Se i rumors sono veri - chiude il comunicato - le cose andrebbero ancora peggio il prossimo anno, con titoli che vedrebbero il coro o escluso totalmente o in formazione molto ridotta. Il cartellone del 2024, in esautorerebbe totalmente a favore di Bologna".

Durante la presentazione della XXII edizione del Festival Verdi, il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, è stato protagonista di una sorta di faccia a faccia con gli esponenti del Coro, che alla fine si è levato in piedi e ha accompagnato le parole del sindaco con applausi sarcastici e con un 'Vergogna' che ha espresso tutto il disappunto.