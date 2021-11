Il Covid nelle scuole, 56 nuovi casi: sospesa la frequenza in 28 classi

Nella settimana dal 15 al 21 novembre 2021 sono stati riscontrati 56 nuovi casi di positività al coronavirus nelle scuole di Parma e provincia a seguito dei quali, i professionisti del dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl, hanno disposto la quarantena in 11 classi e/o sezioni e la sospensione della frequenza in 28 classi e/o sezioni.

In particolare, la quarantena ha coinvolto: 2 nidi (entrambi in provincia), 2 materne (entrambe in città), 2 elementari (1 in città), 4 medie (3 in città), 1 superiore (in città). La sospensione della frequenza ha coinvolto: 9 classi di elementari (3 in città), 12 classi di medie (7 in città) e 7 classi di superiori (6 in città).