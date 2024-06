Il distributore d'acqua gratuito messo e poi tolto

Un distributore d'acqua gratuito di Iren è stato posizionato in piazzale Salvo d'Acquisto a Parma in occasione del Festival della Lentezza. La segnalazione di una lettrice: "Perchè è stato tolto?"

Piazzale Salvo d'Acquisto: La scorsa settimana( per il festival della lentezza) è stato installato questo distributore d'acqua gratuito (Iren). Nonostante la zona di grande affluenza turistica per la casa della musica, santuario San Francesco del Prato, Erasmus and International home, ex carcere e convento, l'istallazione è stata tolta.

Considerando la rivalutazione del piazzale Salvo d'Acquisto per le strutture/gioco(il grande violino e scivoli) credo sia indecente farsi pubblicità per un'occasione e poi lasciare delle "fontanelle" mal funzionanti a chi vive quella piazza ogni giorno. Perché?