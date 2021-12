"Il fenomeno baby gang è figlio di una carenza di valori di noi giovani"

Jacopo Tagliati, presidente di Gioventù Nazionale Parma, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, prende posizione sul fenomeno delle baby gang, una realtà che da tempo ha preso piede a Parma e che sta creando non pochi disagi in centro città, caratterizzata da atti vandalici, risse e minaccia per i passanti.

“In quanto gruppo giovanile che ha a cuore il bene di Parma e dei suoi abitanti esprimiamo preoccupazione per gli episodi accaduti negli ultimi tempi. A monte c’è da fare una riflessione: la violenza giovanile è un fenomeno che va avanti da ormai troppo tempo ed è figlio di una carenza di valori che dovrebbero essere propri di tutti noi giovani, uno fra tutti il rispetto. I modelli educativi sono sempre più deresponsabilizzanti e contrari a sani concetti come quelli di comunità, identità e senso di appartenenza, che invece contraddistinguono da sempre il nostro agire politico. Tutto questo porta troppi adolescenti a riconoscersi negli atteggiamenti del branco e a compiere violenze nei confronti del prossimo e delle persone più deboli. Davanti a ciò l’azione di governo, prima locale e poi nazionale, (passando per scuola e famiglia) ha il dovere di instillare nelle future generazioni un’educazione sana e contraddistinta da valori che accrescono in primis la persona e di conseguenza la comunità. Solo con azioni decise ed esclusivamente orientate alla crescita dei giovani potremo vivere in una società dove il rispetto e l’aiuto reciproco diventino la regola e non l’eccezione”.