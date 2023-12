Il grazie dell’Ateneo per il 2023

L’Aula Magna dell’Università di Parma ha ospitato ieri pomeriggio la tradizionale cerimonia di consegna degli attestati di benemerenza alla memoria e al personale andato in pensione nel 2023.

Un’occasione, per l’Ateneo, per dire “grazie” per il servizio prestato a chi ha lasciato il lavoro in Unipr nel corso di quest’anno e anche all’intera comunità accademica.

La consegna è stata preceduta dall’intervento del Rettore Paolo Martelli, ed è stata seguita da un concerto della Sezione fiati dell’Orchestra dell’Università di Parma, diretta dal Maestro Stefano Zinetti, e dallo scambio degli auguri in vista delle prossime festività.