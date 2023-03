Il Gruppo Chiesi e Affibody insieme per i trattamenti innovativi per le malattie respiratorie

Chiesi Farmaceutici S.p.A (Gruppo Chiesi) e Affibody AB (Affibody) hanno annunciato oggi la stipula di un accordo di collaborazione e licenza globale per lo sviluppo e la commercializzazione di trattamenti innovativi per le malattie respiratorie utilizzando la tecnologia proprietaria di Affibody.

L’accordo prevede la stretta collaborazione delle parti, per portare avanti fino a tre programmi basati su molecole Affibody® a favore di target specifici per le malattie respiratorie. Chiesi finanzierà, a livello mondiale, le attività di ricerca, sviluppo e successiva commercializzazione dei suoi prodotti, in linea con la strategia e l’impegno a fornire il miglior livello di assistenza alle persone affette da malattie respiratorie, andando oltre i trattamenti e concentrandosi sull’esperienza del paziente. Affibody ha mantenuto l'opzione di co-promozione nei paesi nordici.

"Chiesi è da sempre impegnata nella ricerca e nello sviluppo di nuovi trattamenti innovativi nell'ambito delle malattie respiratorie, area che rappresenta una priorità strategica per la nostra organizzazione. La collaborazione con Affibody aggiunge al nostro portfolio di ricerca e sviluppo una nuova importante modalità caratterizzata da proprietà tecnologiche che rendono possibile la via di somministrazione inalatoria di mini-proteine, permettendoci così di sviluppare nuovi trattamenti per le persone con bisogni clinici non ancora soddisfatti”, ha commentato Thomas Eichholtz, Head of Global R&D del Gruppo Chiesi.

Le dimensioni ridotte delle molecole Affibody®, combinate con la loro robustezza tecnologica, spiegano le caratteristiche uniche che verranno esplorate in questa collaborazione, quali una più ampia distribuzione ed esposizione a livello polmonare, che sono dati in parte già dimostrati nei modelli preclinici.

“Questa collaborazione con Chiesi accelera lo sviluppo strategico di Affibody e rafforza ulteriormente la competitività della nostra tecnologia, che è stata ora validata sia dal punto di vista clinico che commerciale”, ha dichiarato David Bejker, CEO di Affibody AB. "Riconosciamo e apprezziamo il significativo impegno e l’esperienza di Chiesi nello sviluppo di farmaci somministrati per via inalatoria e crediamo che questa partnership contribuirà a massimizzare il valore delle molecole Affibody ®”.

Secondo i termini dell’accordo, Affibody ha diritto a ricevere compensi in funzione di milestones di sviluppo, regolatori e commerciali, oltre a royalties graduali come percentuale delle vendite commerciali. L’accordo può essere esteso a un totale di tre (3) programmi, nel qual caso Affibody ha diritto a ricevere compensi in funzione di traguardi di sviluppo, regolatori e commerciali, oltre a royalties calcolate sulle vendite commerciali.