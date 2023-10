Il gruppo di ricerca Aurora Lab dell’Università di Parma al Festival della scienza

Il gruppo di ricerca Aurora Lab dell’Università di Parma (Dipartimento di Ingegneria e Architettura) parteciperà al Festival della Scienza di Genova, in programma dal 26 ottobre al 5 novembre, con il laboratorio scientifico Qual è il segreto di un navigatore? Trovare la strada con gli algoritmi.

Il laboratorio, che si svolgerà alla Scuola di Robotica di via Balbi a Genova, è consigliato per bambine e bambini da 8 anni in su.

Qual è l’idea che sta dietro la pianificazione di un percorso da parte di un navigatore, come Google Maps? Il segreto sta nel concetto di grafo, usato per rappresentare una mappa in cui gli archi sono le strade e i nodi gli incroci. Esistono diversi algoritmi per trovare la strada più breve: il più famoso è l'algoritmo di Dijkstra che, a differenza di altri, tiene traccia delle distanze più brevi tra ogni nodo e quello di partenza e aggiorna i valori quando trova un percorso più breve.

Nel laboratorio proposto dall’Università di Parma bambine e bambini potranno diventare “nodi di un grafo” e impareranno a farsi guidare dalle impronte lasciate lungo il percorso per scoprire, grazie agli algoritmi, qual è la strada migliore per arrivare a destinazione.