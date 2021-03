Il Liceo Bertolucci ottiene l'accreditamento Erasmus 2021-2027

Unica fra tutte le scuole della Provincia di Parma, il Liceo Attilio Bertolucci ha ricevuto in questi giorni un prestigioso riconoscimento dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Nazionale Indire. Il liceo è stato infatti incluso nella graduatoria delle scuole ed enti che hanno ottenuto l’Accreditamento Erasmus+ per progetti di mobilità 2021-2027.

L’accreditamento Erasmus+ è una novità per il settore scuola e fa parte della nuova Azione Chiave 1 del Programma Erasmus 2021-2027 a sostegno della mobilità internazionale degli alunni e del personale della scuola. Per ottenere l’Accreditamento gli istituti hanno preparato un Piano che definisce la

strategia a lungo termine e hanno sottoscritto gli Standard di qualità Erasmus che definiscono come devono essere organizzate le attività di mobilità di buona qualità.

Una volta ottenuto l’Accreditamento Erasmus ogni istituto accreditato accede a un percorso semplificato per richiedere i finanziamenti dell’Azione Chiave 1

presentando solo la domanda di budget con informazioni di base come il numero di partecipanti o il tipo di attività previste in modo da conteggiare il budget

necessario. Le candidature italiane presentate sono state 478 e 287 i progetti accreditati, di cui 17 in Emilia Romagna (cfr ttp://www.erasmusplus.it/scuola/esiti-2/ )

Il progetto presentato dal Liceo Bertolucci (e valutato con 92/100) è ambizioso. L’Erasmus+ Plan del Bertolucci prevede infatti un totale di 398

mobilità in 6 anni suddivise tra studenti e docenti. La Commissione consentirà di realizzare 280 mobilità per gli studenti del

Bertolucci che parteciperanno a progetti transnazionali presso i partner per mobilità brevi (1 settimana) e a medio o lungo termine (da 3 a 9 mesi). Al momento il liceo collabora con una rete di 20 scuole di alto profilo in tutta Europa.

118 mobilità sono invece finanziate per la professionalizzazione dei docenti del Liceo mediante partecipazione a corsi, attività di formazione e

convegni di livello europeo e job-shadowing per la condivisione delle migliori pratiche.

In linea con la visione della scuola e con gli obiettivi dell’Agenda 2030, la New Skill Agenda for Europe, il Digital Education Plan 21-27, l’ iniziativa

Unesco The Future of Education- Learning to Become, le aree di intervento target individuate sono:

? il nuovo Curriculum per l’Educazione Civica Democratica Europea

? le Competenze di cittadinanza digitale globale

? le Competenze di cittadinanza sostenibile e STEM

? l’Inclusione, il well-being e le competenze personali e sociali

? le competenze imprenditoriali e il Project Based learning.

Per il liceo Bertolucci si tratta di una grande riconoscimento dell’impegno e della professionalità dei docenti e della qualità dei percorsi realizzati con gli

studenti a livello internazionale. Ma anche indicazione della tanta strada che nei prossimi 6 anni aspetta di essere percorsa nell’ottica di un continuo miglioramento delle competenze di cittadinanza glocale.