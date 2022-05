Il luna park cambia location: in via Casati Confalonieri

Cambio di location per l’edizione estiva del Luna Park che non si svolgerà, come consuetudine, nel parco della Cittadella, ma nell’area di parcheggio di via Casati Confalonieri e sul lato nord dell’area di parcheggio lungo largo Beccaria. L’apertura dei baracconi è prevista sabato 28 maggio e si protrarrà fino a domenica 12 giugno, con possibilità di proroga. Il montaggio delle attrezzature avverrà a partire dal 23 maggio, mentre lo smontaggio non potrà protrarsi oltre il 15 giugno, salvo proroghe. Il trasferimento è legato all’avvio dei lavori di potenziamento ed estendimento degli impianti d'illuminazione pubblica del parco della Cittadella che non precluderanno le attività ordinarie che si svolgono all'interno del parco pubblico.