Il maltempo non dà tregua, nel weekend annullati i P-days

A causa delle previsioni meteo avverse i P-Days, previsti sabato 20 e domenica 21 maggio, sono annullati.

Non sarà pertanto attuata la pedonalizzazione del cuore della città con le limitazioni al sabato, dalle 14.30 alle 23, e alla domenica, dalle 9 alle 20, in via Mazzini - da strada Garibaldi a piazza Garibaldi, piazza Garibaldi e nel primo tratto di strada Repubblica, da piazza Garibaldi a via XXII Luglio.