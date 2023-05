Il Napoli è campione d'Italia, esplode la festa anche a Parma

E’ esplosa anche a Parma la festa e piazza Garibaldi ha accolto centinaia di tifosi napoletani che si sono riversati in centro. Molti di loro si sono dati appuntamento a Moletolo, dove al club Parma Partenopea hanno visto la partita prima di riempire in brevissimo tempo la piazza, piena di vessilli azzurri per il terzo scudetto conquistato dopo il pareggio di Udine. Centinaia di tifosi sono già in piazza, altri continuano ad arrivare per festeggiare anche lontano da Napoli un titolo atteso trentatré anni. Sventolano bandiere, si intonano cori. Incessante il suono delle trombette. In tanti scattano selfie e foto ricordo per una serata impossibile da dimenticare. "Sarò con te...”, cantano. E non mancano cori per Maradona. Intanto la polizia lavora per consentire un regolare svolgimento della festa.