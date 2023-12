Il Natale di Parma Per gli Altri è finalmente arrivato, all’insegna della solidarietà, della buona musica e di tanta dolcezza. Dopo i successi e la partecipazione degli anni passati, anche quest’anno la ONG ha scelto di salutare l’arrivo delle feste omaggiando la città di Parma con uno speciale concerto di canti gospel, per diffondere messaggi di pace, amore, gioia e speranza. Una serata ricca di emozioni realizzata con il prezioso contributo del Comune di Parma, che vedrà la straordinaria partecipazione del RCC Gospel Choir, diretto dal Maestro Monica Comelli. L’appuntamento è in programma per domenica 17 dicembre alle ore 17, presso l’incantevole location del Ridotto del Teatro Regio di Parma. L’ingresso è libero ad offerta, fino ad esaurimento posti.

Un’occasione speciale per scambiarsi gli auguri di Natale in armonia ed acquistare il panettone solidale di Parma Per gli Altri, prodotto grazie alla preziosa collaborazione di Agugiaro&Figna Molini e realizzato artigianalmente dal Maestro Pasticcere Antonio Follador del Forno Follador. Eccellenza della tradizione italiana, il Panettone Da Tradizione è realizzato utilizzando solo ingredienti di altissima qualità, a partire dalle farine Le Sinfonie di Agugiaro&Figna Molini, ed è lavorato con burro zangolato e con lievito madre da rinfresco, che ne esalta il gusto e una naturale sofficità. Dal profumo intenso del cedro e delle arance candite italiane, al suo interno custodisce una farcitura di uvette australiane sunmuscat e la pregiata vaniglia Bourbon del Madagascar. Un’assoluta prelibatezza che viene presentata alla città al costo di 30 euro. Il ricavato della vendita dei panettoni verrà devoluto ai progetti che l’Associazione porta avanti da oltre 30 anni in Etiopia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Parma Per gli Altri: segreteria@parmaperglialtri.it - Tel. 0521 236758