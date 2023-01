Il nuovo Ciclo di conferenze di ADA su "Sostenibilità sostenibile" inizia a Parma con Paola Favero

ADA associazione donne ambientaliste propone la prima conferenza del Ciclo SOSTENIBILITA' SOSTENIBILE. Quali azioni per arrivare a una vera sostenibilità. L'appuntamento è giovedì 12 gennaio, alle ore 16.30 in via Gorizia 2/A nella Sala conferenze dell'Assistenza Pubblica a Parma. Ingresso libero, aperto a tutta la cittadinanza.

La protagonista dell'incontro sarà Paola Favero, Forestale, alpinista, scrittrice, già premiata da ADA con la "Mimosa per l'Ambiente" che approfondirà il tema "Piantare alberi - tagliare boschi: è davvero sostenibilità?"

Questo Ciclo di incontri è organizzato in collaborazione con il Liceo Scientifico G. Marconi di Parma nell'ambito delle iniziative per celebrare i 100 anni della scuola, con il Patrocinio del Comune di Parma, dell'Università degli Studi e dell'Assistenza Pubblica Parma.

Si tratta di una serie di occasioni di piacevole divulgazione scientifica e di approfondimento di temi attuali che ci coinvolgono tutti.

Gli incontri successivi saranno con Alessandro Petraglia dell'Università di Parma,Giancarlo Sturloni giornalista scientifico e Nicola Semeraro presidente del Consorzio "Rilegno".

In allegato la locandina con la serie completa degli incontri.