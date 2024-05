Il Pane di Padre Lino per i bisognosi: parte la raccolta fondi per le famiglie con bimbi in difficoltà

In occasione del Centenario della morte di Padre Lino Maupas, figura di rilievo nel territorio parmense dove ha dedicato la sua vita all’assistenza dei poveri e diseredati, l’Associazione Amici di Padre Lino ha promosso un ricco calendario di eventi finalizzato alla raccolta fondi per la ristrutturazione di un’ala del convento dell’Annunziata a Parma per la creazione di un Centro di accoglienza per i familiari di malati ricoverati all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”. Conad Centro Nord e Ascom si inseriscono nelle celebrazioni del centenario con l’iniziativa “Il Pane di Padre Lino”, alimento identificativo della figura dell’Eroe della Carità, raffigurato con una bracciata di pani offerte ai poveri anche nel monumento a lui dedicato in Piazzale Inzani, che riguarderà, come il nome sottolinea, il reparto forno dei Conad e i forni del Gruppo Panificatori Ascom aderenti della città e della provincia. Conad Centro Nord ha deciso di estendere l’iniziativa a tutti i punti vendita di Parma e provincia e destinerà il 3% del fatturato del mese di giugno del reparto pane e forno al progetto.

A questo contributo i clienti si potranno unire donando 100 punti o 1 € e multipli direttamente in cassa. “Da sempre siamo accanto ai Frati dell'Annunziata, sostenendoli in numerosi progetti, dalla ristrutturazione della cucina della Mensa di Padre Lino alle varie missioni umanitarie in Ucraina. Allo stesso tempo Conad Centro Nord ed i suoi clienti sono da anni al fianco dell'Ospedale dei Bambini di Parma”. Afferma Rosanna Cattini, Vicepresidente di Conad Centro Nord e continua: “Per questo siamo certi che, anche in questa occasione, uniti e sempre a sostegno di chi ne ha bisogno, riusciremo ancora una volta a fare la differenza sulla scia di Padre Lino”. In questo mese tutti i prodotti del reparto forno Conad e dei punti vendita di ASCOM - Gruppo Provinciale Panificatori Artigiani Parma disporranno di un sacchetto di carta con l’effige di Padre Lino in suo ricordo e per rammentare a tutti i clienti di concorrere a questa importante causa donando presso le casse Conad o lasciando il proprio piccolo contributo nelle cassettine disponibili nei vari esercizi Ascom che aderiscono. “Il nostro è un semplice gesto che ci auguriamo possa contribuire alla creazione di un nobile progetto – ha aggiunto Massimo Fornasari Presidente Panificatori Ascom Parma - Impegnandoci da anni in iniziative benefiche e solidali ci rendiamo sempre più conto di quanto sia importante esserci per il prossimo, anche attraverso un semplice sacchetto del pane che sulle tavole dei parmigiani continuerà a promuovere l’impegno di un’associazione fondamentale per la città di Parma.” “Il centenario di padre Lino – ricorda Emore Valdessalici, Presidente degli “Amici di padre Lino” – non è solo l’occasione per ricordare una figura straordinaria, ma ci spinge a fare concretamente, come lui stesso ha insegnato, qualcosa per chi vive nella necessità. A cento anni dalla sua scomparsa sono numerose le istituzioni che, nel suo nome, ne ricordano l’azione quotidiana. Ma vorremmo lasciare un ulteriore segno che tramandi nel tempo i suoi valori grazie al supporto di Conad e dei Panificatori e della Comunità francescana dell’Annunziata”.