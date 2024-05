Un parco giochi, di fianco alle scuole elementari, abbandonato e mai aperto. Sarebbe questa la situazione segnalata da una cittadina nella zona di Vicofertile. "In via Martiri della Liberazione a Vicofertile, di fianco alla scuola elementare, c'è un parco giochi abbandonati da anni. All'interno erano già stati installati alcuni giochi per bambini. Non è stato mai aperto"