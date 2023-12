Il Parma all'Ospedale dei bambini porta doni e sorrisi

Una tradizione verso chi soffre e per chi il Natale lo aspetta per viverlo con gioia: questo pomeriggio la Prima Squadra Maschile e Femminile del Parma Calcio, entrambe al completo, accompagnate dai rispettivi staff tecnici e dalla dirigenza del Club gialloblu, sono state accolte all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” per far visita ai pazienti e consegnare loro i regali di Natale. Oltre al consueto incontro nell’atrio dell’Ospedale con il personale infermieristico e i dipendenti, a cui erano presenti anche i giornalisti, per la prima volta dopo il periodo Covid, la consegna dei doni è avvenuta all’interno dei reparti. Molta attesa da parte dei tifosi più piccoli per questo emozionante momento, ma anche da parte delle calciatrici e dei calciatori gialloblu che hanno regalato gioia e sorrisi ai pazienti dell’Ospedale dei Bambini. Il tutto si è svolto grazie al supporto delle coordinatrici infermieristiche e del personale sanitario, tutti visibilmente emozionati.

Massimo Fabi, Direttore Generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria e Commissario Ausl, ed Emilio Casolari, Direttore della struttura complessa di Chirurgia pediatrica e Direttore del Dipartimento Materno-Infantile, hanno accolto la numerosa delegazione del Parma Calcio. Un primo appuntamento nella hall dell’Ospedale, dove erano raccolti i doni che il Club gialloblu ha fatto recapitare, un breve saluto istituzionale e successivamente la tanto attesa visita ai reparti, dove le bambine e i bambini aspettavano con impazienza il loro turno per conoscere i campioni gialloblu e per scartare i loro regali. “Anche quest'anno il Parma Calcio ha voluto dimostrare l'affetto che lega il Club alla nostra struttura pediatrica. Ed è un bellissimo messaggio quello che portano, unendo il valore dello sport e l’impegno nella solidarietà – ha dichiarato il Direttore della struttura complessa di Chirurgia pediatrica nonché direttore del Dipartimento Materno-Infantile Emilio Casolari -. Li ringrazio davvero di cuore da parte di tutto il personale dell'Ospedale dei Bambini e da parte dei nostri pazienti che apprezzano sempre molto i regali e i gadget del Parma Calcio tanto più se consegnati dagli atleti delle Prime Squadre Maschile e Femminile”.

A guidare la delegazione del Parma Calcio erano presenti i due Managing Director: Luca Martines per l’area Corporate, Roel Vaeyens per l’area Sport. “Siamo noi che dobbiamo ringraziarvi - ha esordito Luca Martines -, essere qui per portare gioia è un piacere per noi, perché sappiamo chi sta soffrendo e che ci sono i piccoli pazienti che ci aspettano per un anno intero. Non aspettano altro che questo momento e oggi tornare a far visita direttamente nei reparti è una gioia ancora più grande. Emozionante, toccante, donare voglia di sorridere è il regalo più bello”. La visita, che ha coinvolto le Prime Squadre del Parma Calcio e i rispettivi staff tecnici, ha colpito davvero tutti. Come sottolinea Roel Vaeyens, il responsabile dell’area sportiva: “E’ un momento di gioia, è un momento di vita. E’ la dimostrazione che lo sport unisce e supera ogni barriera, ogni dolore, ogni difficoltà. Oggi è un bel regalo essere qui, è bellissimo veder ridere e giocare queste bambine e questi bambini. Il nostro pensiero è per loro e sabato vogliamo regalargli un altro sorriso e farli ancora più contenti, magari vincendo contro la Ternana davanti ai nostri tifosi”.