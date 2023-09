Il ponte sul Po si farà: pronti 90 milioni di euro

La Gazzetta ufficiale ha pubblicato il decreto che rende disponibile i novanta milioni di euro stanziati nel 2020 per il ponte sul Po. Lo rivela l'Onorevole Laura Cavandoli durante un'intervista concessa alla Rai. Il ponte quindi si farà e i lavori per realizzare le tre campate da 135 metri e gli altri 800 metri in golena dovranno iniziare entro il giugno del prossimo anno. "Erano fondi che avevamo messo noi sulla Legge di Bilancio. Ora con sono stati prorogati e finalmente possono andare in porto le progettazioni per il Nuovo Ponte di Casalmaggiore - rivela la Cavandoli alla Rai -. ll nuovo ponte non può permettersi di arrivare tardi rispetto all’utilizzabilità del ponte attuale. La Provincia ha fatto scadere i fondi che avevamo messo nella Legge di Bilancio del 2019, individuati per costruire il nuovo ponte ma distribuiti diversamente dal Governo Pd e 5Stelle. Una volta scaduti è stato necessario un intervento normativo perché si potesse riutilizzarli e lo Stato li potesse riassegnare all’ente per mandare avanti il progetto".