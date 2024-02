Il prefetto in visita al comando di Polizia Locale

Visita del Prefetto, Antonio Lucio Garufi, al comando di Polizia Locale di via del Taglio. Ad accoglierlo il Sindaco, Michele Guerra, l’Assessore alla Legalità Francesco De Vanna, il Comandante del Corpo di Polizia Locale Enrico Usai, il Direttore Generale Pasquale Criscuolo, il Delegato alla Sicurezza Daniele Stefanì e gli agenti del corpo.

Si è trattato della prima visita di un Prefetto della città nella sede di via del Taglio. Il tema della Legalità è prioritario per l’Amministrazione e rientra tra gli obiettivi presenti nel programma di mandato del Sindaco. La settimana scorsa è stato attivato l’Agente di Comunità nel quartiere Pablo, dopo la positiva esperienza già avviata nei quartieri San Leonardo e Oltretorrente. Da vari mesi è inoltre attivo un presidio dinamico pomeridiano in zona Stazione. In aprile, poi, è prevista l’assunzione di 45 nuovi agenti di Polizia Locale. La visita testimonia la solida collaborazione istituzionale tra Comune, Prefettura e Forze dell'Ordine, prioritariamente sul piano della promozione della legalità nel territorio. Il Comandante Usai, nel segno della collaborazione tra Corpo di Polizia Locale e Prefettura, ha donato al Prefetto il Crest della Polizia Locale di Parma.