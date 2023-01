Il premio Sant'Ilario per lo Sport al Parma Baseball

Il Consiglio Direttivo della sezione parmigiana dell'Unione Nazionale dei Veterani dello Sport ha deciso di assegnare al Parma Baseball il Premio Sant'Ilario per lo Sport 2022. La consegna del prestigioso riconoscimento avverrà venerdì 13 gennaio, giornata del Santo Patrono cittadino, alle ore 13.00 presso il Ristorante dell'Hotel San Marco & Formula Club in Via Emilia Ovest 42 a Pontetaro. La comunicazione dell'assegnazione è stata annunciata alla nostra società questa mattina dalla segreteria della sezione locale Raffaele Tagliani dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport.