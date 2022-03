Il preside del Toschi agli studenti in occupazione: "I percorsi di orientamento? Apprezzati da tutti"

Dopo l'occupazione del Toschi da parte di alcuni studenti Roberto Pettenati, dirigente scolastico del Liceo artistico statale, risponde alle affermazioni dei ragazzi relative ai percorsi di orientamemento: "Nella mattinata di ieri in un breve comunicato alcuni studenti dichiaravano assurdità in merito ai Percorsi sulle Competenze Trasversali e l’Orientamento che voglio qui risolutamente smentire come peraltro già avvenuto ad opera di altri studenti. In particolare l’esperienza svolta la scorsa estate con l’Azienda Dallara. Contrariamente a quanto detto da alcuni studenti, è stata di grande utilità didattica, apprezzata dalle classi coinvolte e dai docenti e per questo mi sento di ringraziare pubblicamente l’Azienda di Varano de’ Melegari. Anche la successiva dichiarazione sui Pcto degli indirizzi Scenografia e Teatro risulta priva di ogni fondamento, sentiti i docenti, e appare piuttosto come l’affannosa ricerca di un pretesto da parte di chi non ha nulla di meglio da dire. Ritengo con ciò di avere chiarito la posizione dell’Istituto, scusandomi con le persone e le aziende coinvolte".