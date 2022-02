Il procuratore: "L'obiettivo è riconsegnare le aree verdi alle famiglie"

Nel giro di pochi giorni, a Parma sono stati sequestrati poco più di trenta chili di droga, suddivisa tra hashish e cocaina. Il sistema di approvvigionamento ai canali principali sembra essere cambiato, lo si nota dalle indagini delle forze dell’ordine: adesso anche i pusher, impegnati nello spaccio al minuto, possono reperire ingenti quantità di droga. E' cambiata anche la modalità di spaccio della sostanza. Ciò che non è cambiato è la domanda, che rimane sempre abbondante in città: dall’hashish alla cocaina, le droghe in generale vanno a intercettare un pubblico sempre più giovane, con il pusher che conosce le varie zone e alle volte, come nel caso dell’ultimo sequestro che ha ‘chiuso i rubinetti’ alle organizzazioni di nigeriani, queste zone sono oggetto di contesa tra i vari gruppi criminali che operano anche nella stessa piazza.

L’attività investigativa è partita da una serie di risse e aggressioni, che si sono verificate nel centro città. Effetto collaterale, questo, dello spaccio. Sono stati identificati gli spacciatori di base, che operavano uno spaccio al minuto. Sostenuto da approvvigionamenti di sostanza stupefacente attraverso ‘colleghi’ che avevano un potere d’acquisto e una rete di conoscenze tale per cui erano in grado di fare pervenire sul posto da 1 a 4 chili di droga alla settimana. Grossi carichi, per essere solo dei 'cavallini' dediti allo spaccio su strada. La Polizia, con la squadra antidroga, ha documentato un ingresso di 20 chili di hashish in breve tempo.

“Da un po’ l’attività delinquenziale mira ad occupare fette del territorio di Parma - dice il Procuratore Alfonso D’Avino -. E noi come autorità giudiziaria, grazie all’insostituibile collaborazione delle forze di polizia presenti sul territorio, cerchiamo di adeguare e modulare la nostra attività sulla base delle degli spostamenti. Abbiamo notato che chi si occupa di spaccio si sposta dalle zone centrali, quali la zona del Toschi e del Teatro Regio, alle aree verdi tanto care ai parmigiani. Faccio riferimento al Parco Ducale e al Parco Falcone e Borsellino. Il nostro tentativo, il nostro impegno è proprio quello di riappropriarci di questo territorio per riconsegnarlo alle famiglie di Parma che ne sono i legittimi detentori. Qui i bambini passano i loro momenti della giornata. Non è giusto che questi spazi vengano in qualche misura funestati da queste attività di spaccio. Il nostro obiettivo è certamente quello di riconsegnare la città ai parmigiani”.