Il “prof” Luca Abete torna in cattedra all’Università di Parma

Gli studenti dell’Università di Parma tornano a gridare #NonCiFermaNessuno. Martedì 3 maggio (a partire dalle ore 10), la campagna sociale ideata da Luca Abete farà tappa all’ateneo emiliano in una formula di interazione virtuale con gli studenti, che prevede, tra gli altri, l’intervento del rettore Paolo Andrei e dello chef e conduttore televisivo Simone Rugiati, l’ospite di tappa che dialogherà e stimolerà le riflessioni. #NonCiFermaNessuno è un tour motivazionale che ha l’obiettivo di incoraggiare i giovani studenti italiani ad affrontare gli ostacoli che la vita pone dinanzi a loro. Come? Parlando di sogni e di speranze, di passioni e di coraggio, ma anche di incidenti di percorso. Attraverso la condivisione di testimonianze, insieme si ragiona, si riflette, si ride e talvolta ci si commuove, ottenendo quel mix emotivo chè rappresenta la molla che aiuta a cogliere le opportunità e credere in se stessi.

Parma è ormai un appuntamento fisso nel calendario del talk motivazionale di Luca Abete: nel 2017, proprio per il suo impegno a favore dei giovani, l’Università gli ha conferito il titolo di Professore ad Honorem in “Linguaggio del Giornalismo”, un riconoscimento di cui va particolarmente fiero. «All’Università di Parma mi lega un rapporto speciale. – ricorda Luca Abete -. L’incontro con i ragazzi qui è sempre stimolante e mi sento a casa. Da 8 anni vivo, in giro per l'Italia, un’esperienza straordinaria. L’obiettivo è provare ad accorciare le distanze. Provare ad attenuare la solitudine di alcuni e valorizzare l’energia di altri credo possa servire a tanti giovani italiani. Per questo la Community di #noncifermanessuno ha tanto successo: chi ha un po’ di forza in più è pronto a metterla al servizio di chi è rimasto indietro, creando quel muto soccorso in grado di compiere un piccolo miracolo».

La novità dell’edizione 2022 del tour #NonCiFermaNessuno è il claim scelto da Luca Abete per sollecitare gli interventi: «Alla scoperta della Serendipità!». «Dalla casualità può nascere una vera svolta di vita. La mia esperienza ne è una chiara testimonianza – evidenzia Abete -. Ed è proprio partendo dal mio racconto che cerchiamo di diffondere non solo un vocabolo nuovo ma soprattutto il senso, la forza ed il valore di proattività che esso concentra.

L'iniziativa gode del patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili e della CRUI (Conferenza dei Rettori Universitari Italiani) e vanta, inoltre, la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante il tour motivazionale in collegamento con l’Università di Parma saranno presentate una serie di opportunità riservate alla community da aziende ed organismi nazionali ed internazionali. Nel corso della mattinata, infine, verrà consegnato il Premio #NonCiFermaNessuno ad una studentessa o uno studente under 30 dell’Ateneo parmense che, con la propria esperienza, rappresenta un esempio di coraggio e resilienza.