Il progetto di rigenerazione urbana di Chiesi in via Palermo

A Domusforum, il convegno internazionale organizzato ogni anno da Editoriale Domus per stimolare il dibattito tra il mondo dell’architettura e quello del design, il Gruppo Chiesi è intervenuto per raccontare il progetto di rigenerazione urbana dello storico sito industriale di via Palermo. Andrea Chiesi, Head of Special Project del Gruppo Chiesi, ha partecipato come relatore alla tavola rotonda “Pubblico, privato e terzo settore alla prova della rigenerazione urbana”. Moderato dal giornalista Massimo Valz-Gris, l’incontro ha visto la partecipazione di Sergio Urbani, Direttore Generale di Fondazione Cariplo, e Maurizio Ambrosini, sociologo e professore dell’Università Statale di Milano. Ospitata all'ADI Design Museum, a Milano, l’edizione 2023 di Domusforum, dal titolo “The Future of Cities”, è ruotata intorno ai temi di Inclusione, Mobilità, Tradizione, Trasformazione, “quattro chiavi di interpretazione della realtà — per citare gli organizzatori — che possono rappresentare l’orizzonte del domani. [...] Alla ricerca, come sempre, di una sintesi che sia il punto di partenza per produrre centri urbani più giusti, sicuri, inclusivi e sostenibili”.

In questo contesto, l’intervento di Andrea Chiesi ha restituito una panoramica del progetto di rigenerazione urbana di via Palermo secondo un filo narrativo che ha preso avvio dall’incontro di due delle quattro parole chiave, Tradizione e Trasformazione. Il tutto partendo dalla metà degli anni Cinquanta, quando Giacomo Chiesi decise di dare un’impronta industriale a quello che era un piccolo laboratorio farmaceutico artigianale, trasferendo l’attività in via Palermo. «San Leonardo è un quartiere che, nel tempo, ha perso la caratterizzazione industriale con cui era nato per assumerne una residenziale. La densità abitativa è significativa e in questa area ben il 28,5% della popolazione è oggi composto da persone di origine straniera a fronte di una media cittadina del 18% e di una media nazionale di poco superiore al 9%. Mancano gli spazi aggregativi, abbondano invece le grandi superfici commerciali. E ci sono spazi ex industriali purtroppo in stato di abbandono.

Come Gruppo, abbiamo deciso di prenderci cura del quartiere attraverso la riprogettazione del nostro sito. Per farlo, abbiamo adottato una dinamica collettiva, raccogliendo idee attraverso il coinvolgimento, per step successivi, di alcune centinaia di persone, dai collaboratori dell’azienda a professionisti esterni. Il proposito per il 2024 è quello di coinvolgere attivamente il mondo dell’associazionismo che anima il quartiere. È nato così un programma di lavoro interdisciplinare in cui convergono diverse competenze. Avere un impatto positivo concreto sulle persone e sulla comunità è essenziale per una realtà come la nostra, che è Benefit Corporation in Italia (dal 2018), Stati Uniti e in Francia e che è certificata B Corp dal 2019. Non a caso, per capire come aprirci alla società nel modo migliore abbiamo lanciato la Call for Ideas “Restore to Impact”. Call che ha avuto il merito di partorire, oltre alle linee guida per il progetto di rigenerazione urbana, anche un Advisory Board interdisciplinare e internazionale in cui convergono i componenti della Commissione Selezionatrice e i vincitori della Call. L’Advisory Board ci accompagnerà in un lungo percorso, in un’ottica di progetto aperto e condiviso”.