Il quartiere Montanara invaso dall'erba alta

"Ogni giorno ci arrivano tantissime segnalazioni di parmigiani che continuano a lamentarsi, giustamente, della situazione di totale incuria del verde pubblico. Proprio ieri ci hanno segnalato l’indecorosa situazione del verde nel quartiere Montanara, in particolare nella zona di Via Langhirano dove l’erba è altissima, e nell’Oltretorrente, addirittura nell’area di Piazzale Santa Croce che divide Viale Vittoria da Viale dei Mille: un biglietto da visita “di tutto rispetto” per chi arriva in centro storico. Questa situazione non solo è ridicola, ma sta diventando davvero intollerabile". Marco Osio, Consigliere Comunale del Gruppo guidato dall’ex Sindaco Pietro Vignali, ha voluto fare un punto della situazione relativamente al verde pubblico.

"Le segnalazioni ci arrivano da tutti i quartieri della città - spiega Osio – dove rimangono ad oggi molte aree cani infrequentabili, giochi bimbi immersi nell'erba alta, totale noncuranza delle zone verdi. Sono stati esclusivamente 'sistemati', se così si può dire, i parchi più importanti della città (come la Cittadella, dove però l'erba è stata tagliata solo in alcuni punti). A Novembre scorso, anche attraverso un'interrogazione in Consiglio Comunale, avevamo espresso chiaramente quale sarebbe stato il rischio di lasciare scoperto un servizio così vitale per la nostra comunità, come quello della manutenzione del verde, ma purtroppo le nostre parole sono rimaste inascoltate. Mai è successa, a memoria nostra ma credo anche di tanti parmigiani, una situazione simile in città ed è gravissimo che questa amministrazione non solo non abbia provveduto nei tempi ad effettuare le normali manutenzioni, come avevamo ampiamente denunciato, ma che ad oggi resti ancora immobile e inerte lasciando la città abbandonata ed in preda all’incuria più totale, con i cittadini increduli e giustamente arrabbiati. I parmigiani – conclude Osio - meritano attenzione e l'immobilismo con cui da ormai due anni questa amministrazione governa la città sta portando Parma sempre più in basso, in un vortice di noncuranza generale la cui risalita, se non si cambia marcia, sarà sempre più difficile".