Il Questore Gaetano Bonaccorso lascia Parma

Il Questore, Gaetano Bonaccorso, ha fatto tappa in municipio, prima di lasciare la città, in quanto assegnato ad altro incarico. Lo hanno accolto il sindaco, Federico Pizzarotti, e l'Assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa, che gli hanno rivolto i ringraziamenti per l'importante lavoro svolto in città, proprio in tema di sicurezza, in sinergia con il Comune di Parma. Si è trattato di un incontro franco e costruttivo che si è concluso con la consegna al Questore uscente del Sigillo della Città di Parma.

