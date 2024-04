Il Sindaco Michele Guerra ha incontrato in Municipio la Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Parma Katia Grenga che dalla settimana prossima prenderà servizio a Bolzano. Il Sindaco ha espresso parole di gratitudine per il lavoro svolto con dedizione e professionalità a favore della città e per la proficua collaborazione di questi anni.