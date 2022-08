Il sindacato Sap: "La polizia ferroviaria di Fidenza abbandonata a se stessa"

Il Sindacato Autonomo di Polizia di Parma lamenta, per l’ennesima volta, lo stato di abbandono in cui versa la Polizia Ferroviaria di Fidenza. Con i fenomeni

temporaleschi verificatisi dalle prime ore del 18 agosto, si è ripresentato l’annoso problema, già segnalato nel trascorso inverno da questo sindacato, relativo all’ubicazione dell’autorimessa dove viene ricoverata l’auto di servizio. L’autorimessa in argomento insiste all’interno di un’area di proprietà del comune di Fidenza, data in uso alle ferrovie per il deposito materiale. L’area, quando si verificano piogge, si trasforma in una distesa di pozzanghere, situazione che comporta gravi disagi ai nostri colleghi che per recuperare l’auto sporcano scarpe e divisa, risultato poco edificante per chi fa dell’uniforme il proprio biglietto da visita.

Non di meno voglia considerarsi come la Polizia Ferroviaria di Fidenza sia ormai numericamente insufficiente per garantire i servizi di loro competenza, infatti

ha recentemente perso diversi uomini fino ad oggi mai sostituiti dal Ministero dell’Interno. Si auspica un celere intervento da parte delle competenti Autorità affinché siaindividuata una adeguata soluzione al ricovero dell’auto di servizio e non di meno venga seriamente considerata la possibilità di assegnare ulteriore

personale della Polizia di Stato presso la Polfer di Fidenza. Colgo infine l’occasione per ringraziare il Sig. Sindaco di Fidenza dr. Massari, il quale ha recentemente provveduto a far aggiornare gli spazi riservati all’auto di servizio su via Carducci, confidando in un suo ulteriore e proficuo intervento in qualità di Sindaco di Fidenza e di Presidente della Provincia, per una definitiva risoluzione del problema autorimessa.