Il sindaco Guerra incontra la comunità palestinese, il presidente: "Verrà presentato un ordine del giorno in Consiglio"

"Venerdì 1 dicembre - si legge in una nota di Shihadeh Abder-Razzaq, Presidente della comunità palestinese di Parma - una delegazione della Comunità Palestinese di Parma è stata ricevuta dal sindaco Michele Guerra a cui è stata consegnata una lettera pubblicata alcuni giorni fa. Abbiamo sollecitato il sindaco affinché l'amministrazione comunale si pronunci sul genocidio ai danni del popolo palestinese che Israele sta perpetuando.

Sul genocidio sarà fatta una proposta di messa all'ordine del giorno in Consiglio comunale come ha promesso il sindaco Michele Guerra. È stata inoltre ribadita la necessità che il comune di Parma in qualità di socio di Iren accia pressione affinché la collaborazione con l'azienda Israeliana Mekorot venga stralciata, in quanto azienda direttamente impegnata nell'implementazione delle politiche di apartheid nei territori palestinesi occupati tramite il controllo di una risorsa vitale come l'acqua

Su questo Michele Guerra Michele Guerra si è dimostrato disponibile ad organizzare un incontro con Iren per discutere la questione. Ringraziamo il sindaco x il ricevimento e per la disponibilità e la sensibilità dimostrata. Auspichiamo che la causa del popolo palestinese, con cui una parte importante della nostra città si riconosce, abbia la solidarietà e la visibilità opportune dalle nostre istituzioni"