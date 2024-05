Il Sindaco Guerra riceve studenti texani di Austin

Il Sindaco Michele Guerra ha incontrato oggi in Municipio una delegazione di studenti in Cinema Studies e Sustainability Studies di Austin (Texas). Gli studenti sono a Parma, ospiti dell'associazione 24FPS presso Officina Arti Audiovisive, per un corso sui temi di Cinema e Sostenibilità. Ideatrice del corso è la Professoressa Paola Bonifazio, dell'UT (University of Texas), con il coordinamento di Michele Belmessieri, di 24FPS.