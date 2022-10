Il sindaco in visita ad alcune strutture socio assistenziali e socio sanitarie

E’ in programma domani, giovedì 13 ottobre 2022, la visita del sindaco, Michele Guerra, ad alcune strutture socio assistenziali e socio sanitarie dell’Azienda di Servizi alla Persona – ASP Parma. Accompagnerà il Sindaco, la direttrice generale di Asp Parma, Elisabetta Scoccati.

La visita toccherà diverse strutture (partirà alle 10.30 dalla Comunità per minori e appartamenti per nuclei genitoriali con bambini in strada Scola, 8. Proseguirà alle 11.15 al Centro Socio Riabilitativo Diurno per persone disabili Pasubio di via Pasubio 42. Alle 11.40 sarà al CRA Gulli/Romanini e Centro Diurno Gulli di via Gulli 24). Si concluderà dalle 11.30 alle 13.30 nel comprensorio di Villa Parma, CRA Lecci, CRA Tamerici, CRA Tigli, Centro Diurno Molinetto di piazzale Fiume 5.