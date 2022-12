Il sindaco in piazza per l'accensione dell'albero: "Serata importante, Parma ancora una volta dimostra di essere unita"

"È una serata importante per la nostra città - dice il sindaco di Parma Michele Guerra in una piazza Garibaldi gremita per l'accensione dell'albero -. Lo dimostra la partecipazione fortissima che c’è in queste occasioni. L’albero si accende per accompagnarci nelle feste di Natale in un momento storico segnato ancora da tanta incertezza. Giornate come queste ci dicono che Parma è una città accogliente, solidale e che sa stare vicino alla gente che soffre. Il nostro desiderio? Il Natale è tempo di bilancio, ci si chiede che cosa si possa fare nelle anno che verrà. Avrete l’appoggio degli amministratori, di sicuro. Ognuno di noi però deve comprendere che il proprio bene viene dal bene degli altri. In una serata in cui il centro storico è bellissimo, come lo vorremmo sempre, spero che la luce dell'albero sia di buon auspicio e ci guidi a essere sempre più comunità. Le istituzioni faranno del loro meglio per far crescere ancora di più la città in 2023 di prosperità”.