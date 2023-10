Il successo della decima volta di “I LIKE PARMA“

La decima edizione di I Like Parma ha rinnovato il successo e le aspettative di una città in attesa di scoprire le proposte sempre inedite di un weekend che offre occasioni di nuovi sguardi ed esperienze con la progettazione dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma, con il sostegno di "Parma io ci sto!" ed in collaborazione con molte realtà ed istituzioni della città. Anche questa volta è andato in scena un fine settimana di promozione e valorizzazione della storia e delle bellezze di Parma con la tradizionale apertura di molti spazi spesso non aperti al pubblico. Oltre 12.500 persone hanno partecipato a tantissime occasioni di conoscenza e approfondimento del prezioso patrimonio culturale e artistico della città in cui è stato coinvolto un pubblico variegato, molti turisti e quasi 800 alunni, di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado protagonisti di visite guidate, laboratori e itinerari alla scoperta del patrimonio cittadino, nell’ambito del calendario promosso grazie all’Assessorato ai Servizi Educativi e con associazioni culturali del territorio. I Like Parma d'autunno ha offerto momenti speciali nella visita alle statue originali del Boudard nella loro nuova collocazione nel Complesso di San Paolo, il progetto "Viaggio in Italia" promosso dai giovani coinvolti dal Settore Giovani e Sport che hanno reinterpretato il patrimonio di Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna - in particolare le memorie familiari raccolte per decenni nelle riprese di viaggi in Italia da Nord a Sud, comprese quelle filmate dalle famiglie parmigiane raccolte dal progetto Archivi Vivi, nelle passeggiate guidate in quartiere e nell'illustrazione della rigenerazione che investirà alcuni spazi interessanti dal PUG del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio (l’ex Convento di San Pietro d’Alcantara, Vetreria ex Bormioli Rocco, Ex Deposito TEP, WoPa - Workout Pasubio). Mostre e Musei ad orario prolungato e ad ingresso speciale, come quella dei Musei della Musica dedicata al pianista Miecio Horszowski, sono stati attraversati complessivamente da quasi 6000 visitatori. Un'impennata di visitatori si è registrata per i Salotti delle curiosità: comodi luoghi di conversazione en plein air dove 3000 persone hanno trovato il racconto piacevole di luoghi e storie della città. I Like Parma si è avvalso di un centinaio di volontari tra volontari della Cultura e dipendenti comunali che hanno partecipato all’iniziativa con entusiasmo e passione. "Si tratta di un copione consolidato" vuole sottolineare il vice sindaco e Assessore a Cultura e Turismo Lorenzo Lavagetto "ma sempre piuttosto complesso ed impegnativo da promuovere e che poggia sulla bella rete di istituzioni culturali della città. La sua formula di successo rappresenta, ogni volta, la sfida di incuriosire un pubblico affezionato, ma anche di coinvolgerne di ulteriore e, ogni volta, Parma ci viene incontro con la sua inesauribile scorta di spazi affascinanti, storie e rarità" .